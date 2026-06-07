Connections (124 Countries) for John Shanahan's Substack - "Energy And The Modern World"
August 17, 2020
John Shanahan’s website connections
Albania, Afghanistan, Algeria, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan,
Bahrain, Bangladesh, Belarus, Belgium, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Burundi
Canada, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic
Denmark, Dominican Republic, Dubai
Ecuador, Egypt, El Salvador, Estonia, Ethiopia
Finland, France, French Guiana
Gabon, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Guatemala, Guinea
Hungary
India, Indonesia, Iran, Iraq, Ireland, Israel, Italy
Jamaica, Japan, Jordan
Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Kyrgyzstan
Latvia, Lebanon, Libya, Lithuania, Luxembourg
Macedonia, Malaysia, Maldives, Malta, Mauritius, Mexico, Montenegro, Morocco, Myanmar
Namibia, Nepal, New Zealand, Niger, Nigeria, Norway
Oman
Pakistan, Palestinian Territory, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal
Qatar
Romania, Russian Federation, Rwanda
Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Seychelles, Singapore, Slovak Republic, Slovenia, South Africa, South Korea, Spain, Sri Lanka, Sudan, Sweden, Switzerland, Syria
Taiwan, Tanzania, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey
Uganda, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, United States, Uruguay
Venezuela, Vietnam
Zambia, Zimbabwe
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