Authors - N, O, P, Q, R
Norway
NAS, National Academy of Sciences - USA, Mohamed Navas - India, Victor Nava - USA, Navy Decoded - USA, NEA, Nuclear Energy Agency - France, New York Times - USA, NPR, National Public Radio - USA, NRDC, Natural Resources Defense Council - USA, New York Post, NYP - USA, Not A Lot Of People Know That - USA, Nuclear Africa - South Africa, Barack Obama - USA, OECD, Organization for Economic Co-operation and Development - France, Oilprice - USA, Our Children’s Trust - USA, Our World In Data - USA, Joe Pangaro - USA, Roger Pielke, Jr. - USA, Lucio Blanco Pitlo III - Philippines, Ian Plimer - Australia, POLITICO - USA, Myron Pollycove - USA, Potsdam Institute for Climate Impact Research, PIK - Germany, POWER - USA, Power Line - USA, Patrice Poyet - Malta, France, Dennis Prager - USA, Pro Atom - Russia, Dixie Lee Ray - USA, Florencia de los Angeles Renteria del Toro - Mexico, South Korea, China, Richard Rhodes - USA, Donald Riley - USA, Rosatom - Russia, Todd Royal - USA, Craig Rucker - USA, Christopher Rufo - USA
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