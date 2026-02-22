Argentina, Monte Fitz Roy

1421 Foundation - UK, Africa and The World - USA, African Agenda - South Africa, Aljazeera, Qatar, Wade Allison - UK, America Out Loud News - USA, American Enterprise Institute - USA, American Nuclear Society - USA, American Thinker - USA, Maxwell Boamah Amofa - Africa, Anthropocene - USA, David Archibald - Australia, Atomic Insights - USA, Rod Atoms, USA, Irene Aegerter - Switzerland, Simon Aegerter - Switzerland, Meredith Angwin - USA, David Archibald - Australia, Argonne National Laboratory - USA, Russ Babcock - Canada, Gerald Baker - USA, Ronald Barmby - Canada, Franco Battaglia - Italy, Battlefront - USA, Charles Battig - USA, BBC News - UK, William Becker - USA, Calvin Beisner - USA, Ed Berry - USA, Joe Biden - USA, Katherine Birdsong - USA, Mary Claire Birdsong - USA, Don Bogard - USA, Jon Boone - USA, The Brawl Street Journal - EU, William Briggs - USA, Robert Bryce - USA, David Bufalo - USA, Build Nuclear Now - USA, George W. Bush - USA, Eric Bye - Norway, Ed Calabrese - USA, Francisco “A.J.” Camacho - USA, Carbon Sense, Jimmy Carter - USA, Center for American Progress, CAP - USA, Yoon Chang - USA, China & US Focus - China, Roger Ciazza - USA, Terigi Ciccone - USA, Climate Depot - USA, CLIMATH - Greece, CLINTEL - Netherlands, Bill Clinton - USA, Bernard Cohen - USA, Bruno Comby - France, Committee For A Constructive Tomorrow, CFACT - USA, James Conca - USA, Clinton Crackel - USA, Gene Cramer - USA, Gwyneth Cravens - USA, Michael Crichton - USA, Marie Curie - France, Judith Curry - USA, Jerry Cuttler - Canada, John Dears - USA, Geert De Vries - South Africa, John Dendahl - USA, Die kalte Sonne - Germany, Terry Donze - USA, Tilak Doshi - Singapore, UK, Mohan Doss - USA. Paul Driessen - USA, John Droz - USA, DW, Deutsche Welle - Germany, Howard Dewhirst - Australia, Freeman Dyson - USA