John Shanahan's Substack - Energy And The Modern World

Home
Energy
Environment
People
Climate Change
DCD - DEA (Guinea)
Radiation, Nuc. Med., & Tech.
Newsletter - Monthly
F F By-Products
Peace Thru Development
Our Videos
Youth
Newsletters
About

April 2026

March 2026

© 2026 John Shanahan · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture