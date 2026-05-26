John Shanahan's Substack - Energy And The Modern World
Subscribe
Sign in
Home
Energy
Environment
People
Climate Change
DCD - DEA (Guinea)
Radiation, Nuc. Med., & Tech.
Newsletter - Monthly
F F By-Products
Peace Thru Development
Our Videos
Youth
Newsletters
About
John Shanahan Newsletter 2026 5
John Shanahan, civil engineer, Denver, Colorado, USA
May 26
•
John Shanahan
1
April 2026
John Shanahan Newsletter 2026 4
John Shanahan, civil engineer, Denver, Colorado, USA - April 2026
Apr 12
•
John Shanahan
7
3
March 2026
John Shanahan Newsletter 2026 3-2
John Shanahan, civil engineer, Denver, Colorado, USA - March 2026 Issue 2
Mar 11
•
John Shanahan
1
John Shanahan Newsletter 2026 3-1
John Shanahan, civil engineer, Denver, Colorado, USA - March, 2026 Issue 1
Mar 4
•
John Shanahan
4
1
© 2026 John Shanahan
·
Privacy
∙
Terms
∙
Collection notice
Start your Substack
Get the app
Substack
is the home for great culture
This site requires JavaScript to run correctly. Please
turn on JavaScript
or unblock scripts